"Барселона" близка к потере игрока сборной Испании

Ла Лига заявила, что у "Барселоны" не было права регистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора.

По информации AFP, в связи с этим обстоятельством оба игрока могут быть исключены из заявки клуба во всех турнирах до конца сезона.

В январе "Барселона" заключила сделку на 100 млн евро по продаже VIP-мест на своем реконструированном стадионе. Сделка в том числе позволила клубу соответствовать финансовому фейр-плей и заявить Ольмо и Виктора на вторую часть сезона. Однако теперь Ла Лига утверждает, что повторная аудиторская проверка выявила отсутствие данного дохода в отчете о прибылях и убытках клуба.

Высший спортивный совет Испании (CSD) должен принять решение по лицензиям Ольмо и Виктора до 7 апреля.