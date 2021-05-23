"Атлетико" стал чемпионом Испании по футболу

Мадридский "Атлетико" одержал волевую победу над "Вальядолидом" и завоевал титул чемпиона Испании по футболу.

Встреча заключительного тура, состоявшаяся в Вальядолиде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Анхель Корреа (57-я минута) и Луис Суарес (67-я). У проигравших отличился Оскар Плано (18-я).

"Атлетико" набрал 86 очков и занял первое место в Примере по итогам сезона. До последнего тура шансы на титул сохранял мадридский "Реал".

"Матрасники" стали чемпионами впервые с 2014 года и в 11-й раз в своей истории.

Впервые за семь сезонов победу в Ла Лиге одержали не "Реал" или "Барселона". За это время "сливочные" брали титул дважды, а каталонский клуб выигрывал четыре раза.

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