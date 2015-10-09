Арбелоа не стал "ломать" лидеров "Реала": подробности

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа выбрал мягкий стиль управления и дал понять, что не намерен ужесточать дисциплину даже в напряжённый отрезок сезона, передают Vesti.kz.

Как пишет El Nacional, наставник мадридцев откровенно заявил, что не намерен "ломать" футболистов жёсткими мерами. Лидеры команды получили больше свободы и негласных послаблений - ради сохранения спокойной и здоровой атмосферы внутри раздевалки.

Так, Винисиусу Жуниору фактически разрешено не опускаться глубоко в оборону, чтобы избежать конфликтов и лишнего напряжения. Арбелоа явно не хочет повторять путь предшественника и вступать в противостояние с ключевыми звёздами команды.

Особым доверием тренера пользуется и Джуд Беллингем. Англичанин стабильно выходит на своей любимой позиции и в комфортной для себя роли, а Арбелоа не спешит менять его по ходу матчей даже тогда, когда игра полузащитника далека от идеальной.

Как выяснилось, привилегии Беллингема выходят за рамки футбольного поля. По данным источника, после поражения в Лиссабоне хавбек опоздал на одну из тренировок, однако тренерский штаб предпочёл не раздувать ситуацию.

Даже напряжённое положение в Лиге чемпионов, где "Реал" не сумел пробиться в топ-8 общего этапа, не стало поводом для ужесточения дисциплины. Беллингем избежал штрафов и наказаний, а Арбелоа продолжил курс на доверие и диалог, а не жёсткий контроль.

Ранее стало известно, что на фоне январской смены главного тренера президент мадридского "Реала" Флорентино Перес провёл ряд индивидуальных разговоров с ключевыми футболистами.

