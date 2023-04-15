Анчелотти высказался о своем будущем в "Реале"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти отметил, что собирается продолжить работу в испанском клубе и в следующем сезоне, передают Vesti.kz.

Действующее соглашение итальянского специалиста с мадридцами рассчитано до лета 2024 года.

"Мне нечего сказать. Клуб проявляет ко мне много любви и мне здесь очень спокойно и комфортно. Клуб не собирается ничего добавлять к тому, что я знаю, а это необыкновенная привязанность.

Я горжусь всей своей работой. До сих пор это была успешная гонка, и, надеюсь, она продолжится в том же духе. Возвращение к работе - это то, что делает меня счастливым.

Президент всегда был добр ко мне и остается добрым. Вы должны смотреть вперед. Клуб спокоен и показывает мне свою привязанность. Я буду здесь в следующем сезоне. Думаю, мы будем соблюдать контракт", - приводит его слова пресс-служба клуба.