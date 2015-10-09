Анчелотти был прав? В "Реале" пожалели о громком трансфере

В мадридском "Реале" всё чаще вспоминают позицию бывшего тренера Карло Анчелотти по поводу Франко Мастантуоно – и не без оснований, передают Vesti.kz.
Анчелотти оказался прав?
Ещё до трансфера аргентинца итальянский специалист сомневался, что молодой атакующий полузащитник готов к уровню "Сантьяго Бернабеу", и выступал против его приглашения. Несмотря на это, футболист всё же оказался в Мадриде.
В первые месяцы сезона Мастантуоно регулярно выходил на поле и даже считался одним из фаворитов главного тренера Хаби Алонсо. Несмотря на то что его игра не всегда впечатляла, тренер продолжал доверять ему и давал игровое время.
Однако первоначальное доверие быстро сошло на нет. После проблем со здоровьем и спада формы Мастантуоно практически выпал из ротации.
В последних матчах он либо вовсе не появляется на поле, либо получает считанные минуты, не оказывая заметного влияния на игру команды.
По информации Don Balon, аргентинец утратил доверие тренерского штаба, а его адаптация в "Реале" затянулась. На этом фоне слова Анчелотти, который ещё раньше считал, что игрок не соответствует уровню клуба, выглядят все менее спорными.
Что сделал Мастантуоно до "Реала"?
Стоит подчеркнуть, что Мастантуоно считался одним из главных вундеркиндов "Ривер Плейт". Он вошёл в историю аргентинского гранда как самый молодой дебютант и самый юный автор гола в официальных матчах клуба.
Позже хавбек установил ещё один рекорд, став самым молодым футболистом, сыгравшим за сборную Аргентины – дебют состоялся в 17-летнем возрасте.
За время выступлений в Аргентине Мастантуоно также успешно проявил себя на юношеском уровне и привлёк внимание европейских грандов.
В сезоне-2025/2026 игрок дебютировал за мадридский клуб. А его переход в "Реал" стал рекордным для аргентинского футбола по сумме трансфера.
Хаби Алонсо хочет избавиться от игрока, чья зарплата выше Винисиуса и Беллингема
Ранее стало известно, что Перес намерен пригласить в "Реал" именитого тренера, который заменит Алонсо.
