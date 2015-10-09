Алонсо раскрыл тревожные новости по Мбаппе в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" испанец Хаби Алонсо ответил на вопрос о возможном участии нападающего Килиана Мбаппе в матче с мексиканской "Пачукой" на клубном чемпионате мира, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Француз пропустил встречу с саудовским "Аль-Хилялем" из-за проблем со здоровьем.

"Сыграет ли Мбаппе в следующем матче? Мы не знаем. Посмотрим, как пойдет его выздоровление. Последние два дня он болел", - сказал Алонсо.

Напомним, форвард сначала не вышел на первую предматчевую тренировку в США из‑за повышенной температуры. А впоследствии не был включен в заявку на дебютный матч клубного ЧМ - игра завершилась неожиданным исходом.

Турнирная таблица группы H на клубном ЧМ:

"Ред Булл" (Зальцбург) - 3 очка

"Реал" (Мадрид) - 1 очко

"Аль-Хиляль" - 1 очко

"Пачука" - 0 очков

Матч "Реала" с "Пачукой" состоится в ночь с 22 на 23 июня - в 00:00 по казахстанскому времени.

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