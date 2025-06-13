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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 22:33
 

Появились тревожные новости о Мбаппе. Подробности

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Появились тревожные новости о Мбаппе. Подробности ©x.com/realmadrid

Звездный нападающий "Реала" Килиан Мбаппе может пропустить стартовый поединок на клубном чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

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Звездный нападающий "Реала" Килиан Мбаппе может пропустить стартовый поединок на клубном чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

Форвард не вышел на первую предматчевую тренировку из‑за повышенной температуры, сообщает Cadenaser.

В ночь с 18 на 19 июня "Реал" встретится с саудовским "Аль‑Хилялем" в рамках группового этапа турнира, и пока остается под вопросом, сможет ли Мбаппе присоединиться к команде на поле.

Этот матч пройдет в Майами на стадионе "Хард Рок".

Напомним, "Реал" представлен в группе H. Помимо "сливочных" и "Аль-Хиляля" в этом квартете представлены мексиканская "Пачука" и австрийский "Ред Булл Зальцбург".

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
19 июня 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
(Эр-Рияд)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Аль-Хиляль
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