Появились тревожные новости о Мбаппе. Подробности

Звездный нападающий "Реала" Килиан Мбаппе может пропустить стартовый поединок на клубном чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

Форвард не вышел на первую предматчевую тренировку из‑за повышенной температуры, сообщает Cadenaser.

В ночь с 18 на 19 июня "Реал" встретится с саудовским "Аль‑Хилялем" в рамках группового этапа турнира, и пока остается под вопросом, сможет ли Мбаппе присоединиться к команде на поле.

Этот матч пройдет в Майами на стадионе "Хард Рок".

Напомним, "Реал" представлен в группе H. Помимо "сливочных" и "Аль-Хиляля" в этом квартете представлены мексиканская "Пачука" и австрийский "Ред Булл Зальцбург".