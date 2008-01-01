Аккаунт известного британского издания сообщил о смерти Месси

Аккаунт известного британского издания The Telegraph стал причиной переполоха в социальных сетях после сообщения о смерти капитана "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает "Матч!".

Сообщение было быстро удалено. Как отмечается, пост опубликовали хакеры, которые взломали аккаунт The Telegraph.

33-летний Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча". В составе "Барселоны" аргентинец в общей сложности выиграл 34 титула.



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