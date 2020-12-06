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"Барселона" потерпела сенсационное поражение от новичка Ла Лиги

Не обошлось в матче без автогола.

"Барселона" потерпела сенсационное поражение от новичка Ла Лиги
Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Испания
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"Барселона" уступила в 12-м туре чемпионата Испании по футболу. На этот раз "Кадису", который в этом сезоне вернулся в высший дивизион после 14-летнего отсутствия, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Кадисе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первыми успеха добились хозяева усилиями Альваро Хименеса на восьмой минуте. Гости смогли отыграться только на 57-й минуте, и то благодаря тому, что Педро Алкалья срезал мяч в свои ворота. Точку в матче на 63-й поставил Альваро Негредо.



После этой неудачи "Барселона" с 14 очками расположилась на седьмом месте из 20, а "Кадис", набрав 18 баллов, вышел на пятую строчку в турнирной таблице.

В 13-м туре, 13 декабря, "Барселона" дома примет "Леванте", а на следующий день "Кадис" в гостях сыграет с "Сельтой".

 

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Метки:
Футбол Испания Барселона Ла Лига

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