Вингер "Реала" Браим Диас минувшим летом отклонил все предложения от итальянских клубов, поскольку хочет остаться в мадридской команде, передают Vesti.kz со ссылкой на The Touchline.

Однако сейчас он находится в ситуации, когда хотел бы получать больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Диас провёл за "сливочных" девять матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. В двух встречах он выходил в стартовом составе, а ещё в семи - на замену.

27-летний Диас стал игроком "Реала" в 2019 году, перейдя из "Манчестер Сити" за 17 миллионов евро. Из-за недостатка игровой практики мадридский клуб несколько раз отдавал его в аренду "Милану".

Текущий контракт марокканца с "Реалом", являющимся 36-кратным чемпионом страны, действует до 30 июня 2027 года.

В составе сборной Марокко он выиграл Кубок африканских наций 2025 года.



