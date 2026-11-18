16-летний футболист "Манчестер Юнайтед" Джей-Джей Габриэль официально попрощался с английским клубом и продолжит карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, игрок уже принял окончательное решение о переходе, а официальное подтверждение трансфера состоится в ближайшее время.

Габриэль считался одним из главных талантов академии "Манчестер Юнайтед", в которой занимался с 2020 года. Он выступает на позиции атакующего полузащитника, вингера или оттянутого форварда. В прошлом сезоне забил 23 гола в юниорской АПЛ за команду U-18, став лучшим молодым игроком года в клубе и лиге.

В сентябре 2026 года футболист подал запрос на уход из "Манчестер Юнайтед" из-за нехватки игровой практики в основной команде. Оформить переход в "Реал" в 16 лет ему позволяет наличие паспорта Евросоюза, обходящего ограничения ФИФА на трансферы несовершеннолетних.