Невероятный старт. Сборная Казахстана по шорт-треку начала битву за олимпийские лицензии

Ближе к концу недели состоится второй этап Кубка мира по шорт-треку. И для казахстанской сборной важно закрепить высокие позиции, которые были завоеваны на первом. В нашем активе несколько медалей, история и гонка за олимпийскими квотами. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Первым этапом Кубка мира началась напряженная борьба за путевку на Олимпиаду-2022. Участники Игр будут определены по итогам четырех ЭКМ. И уже в декабре станет известно, кто представит Казахстан в этом динамичном виде спорта.

В Китае наши спортсмены показали довольно хорошие результаты. Некоторым атлетам они позволили расположиться в числе лучших в рейтинге Кубка мира. Еще несколько удачных стартов, и эти позиции зацементируются. И наверняка получится пробиться на ОИ.

Адиль Галиахметов сотворил историю, попав на пьедестал на дистанции 1500 метров. Раньше в этом виде программы казахстанские спортсмены не брали медаль Кубка мира. Ситуация изменилась - Галиахметов превратился в одного из лидеров.

На втором этапе, в Японии, ему предстоит доказать преимущество, а также показать, что данный успех не стал какой-то случайностью. Впрочем, спортсмен на дистанции держится весьма неплохо. Чувствует потенциал, напор и волю к победе.

Также видна и готовность Адиля сражаться на самых высоких скоростях с фаворитами. Сейчас он находится на втором месте в рейтинге на дистанции 1500 метров и пятым на дистанции 1000 метров.

Со своими задачами справился и Денис Никиша. Он пробился в финал на 500-метровке. И в главном забеге показал третий результат. Такой успех позволил ему войти в тройку лучших в рейтинге.

Оба спортсмена проявили себя с самой лучшей стороны. Главное теперь в Японии, не завершить выступление в начальных раундах - есть риск пропустить вперед соперников, опустившись на более низкие позиции в рейтинге.

На фоне этого неудачно выглядит лидер команды Абзал Ажгалиев. Он остался без медали. Более того, Абзал не смог побороться за высокие результаты. И виной тому не плохая подготовленность, а дело случая. В шорт-треке легко заработать пенальти, выбыв из гонки.

Это и случилось с Ажгалиевым. Так что надеемся, что на втором этапе он наверстает.

Добавим, что второй ЭКМ начнется 28 октября. Чтобы выиграть лицензию, необходимо попасть по итогам всех стартов в число лучших 32 спортсменов на дистанциях 500 и 1000 метров. На 1500 метров следует попасть в топ-36.

Фото: olympic.kz

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