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В США отреагировали на скандал Шуменова: боксер избил мужчину с ребенком

В США отреагировали на скандал Шуменова: боксер избил мужчину с ребенком
©boxingscene.com

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова, проживающая и тренирующая в США, высказалась по поводу скандала вокруг экс-чемпиона мира Бейбута Шуменова, который устроил драку в ТРЦ в Астане, сообщают Vesti.kz.

"Если это он и есть, могу сказать, что он не мужчина. Неадекват. Как вообще можно на глазах у ребенка? Позорник! Хотела его отметить, а он доступ ограничил. Фууу...", - написала Сатыбалдинова в Instagram.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина бьет посетителя, которого на руках был маленький ребенок. Сообщалось, что нападавшим был Шуменов. Вице-министр МВД подтвердил эту информацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел еще в середине июня в ТРЦ в Астане, но огласку получил только сейчас. Причем изначально, как сообщалось, участковый закрыл дело, но после того, как видео появилось в интернете, дело все-таки зарегистрировали.

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Метки:
Шуменов Бейбут Сатыбалдинова Аида

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