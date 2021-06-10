Казахстанская гимнастка завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио

Представительница сборной Казахстана по художественной гимнастике Алина Адилханова стала обладательницей олимпийской лицензии, сообщает Olympic.kz.

Спортсменка завоевала квоту на проходящем в Ташкенте чемпионате Азии. В индивидуальных соревнованиях разыгрывалась только одна путевка, которую получала победительница многоборья.

Казахстан в этом виде был представлен Алиной Адилхановой и Адилей Тлекеновой. Спортсменки отметились рядом наград в финалах в отдельных упражнениях. Так, Адилханова стала первой в упражнениях с булавами и второй в упражнениях с обручем и мячом. Тлекенова завоевала "бронзу" в упражнениях с лентой.

Сегодня, 10 июня, состоялся финал в многоборье. Адилханова смогла набрать 95,15 балла, что и принесло ей золотую медаль и лицензию. В споре за нее она на домашнем ковре обыграла ставшую второй Тахмину Икромову (Узбекистан) - 92,90. Екатерина Фетисова (Узбекистан) поднялась на третью ступень - 90,85.

Теперь в активе сборной Казахстана 63 лицензии по 25 видам спорта.

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