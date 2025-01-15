Казахстанская гимнастка приняла судьбоносное решение

Казахстанская гимнастка Эльжана Таниева объявила о завершении своей профессиональной карьеры. Спортсменка поделилась этой новостью в трогательном посте в социальных сетях, где подвела итоги своей многолетней работы в художественной гимнастике.

"Каждый конец - это новое начало", - начала свое обращение Таниева. Она рассказала, что впервые пришла в спортзал четырехлетней девочкой, полной мечтаний и стремлений, и с тех пор гимнастика стала для нее не просто видом спорта, а неотъемлемой частью жизни. Эльжана с теплотой вспомнила моменты радости, напряжения и восторга, которые она переживала на ковре.

Спортсменка призналась, что путь в гимнастике был нелегким. Были времена, когда силы заканчивались, а препятствия казались непреодолимыми. Однако вера близких людей, их поддержка и наставления помогали ей двигаться вперед. Особую благодарность Эльжана выразила своим тренерам, подчеркнув, что их труд и преданность сыграли ключевую роль в ее успехах. Отдельные слова признательности она адресовала Алие Юсуповой, отметив, что та стала для нее второй мамой.

Гимнастка также поблагодарила своих родителей за любовь, терпение и поддержку, а фанатов - за неизменную веру и энергию, которую они ей дарили.

"Я всегда стремилась оставить неизгладимое впечатление своими выступлениями и затронуть ваши сердца. Надеюсь, мне это удалось", - добавила она.

Эльжана завершила свое обращение словами благодарности за все, что ей дала гимнастика, и выразила уверенность, что впереди ее ждет не менее яркое будущее. Спортсменка подчеркнула, что не прощается с гимнастикой окончательно, а лишь открывает новую главу в своей жизни.

Этот трогательный пост стал для поклонников Эльжаны Таниевой символом завершения одного этапа и начала нового пути для талантливой спортсменки.



19-летняя Таниева является чемпионкой Азии-2024 в многоборье и серебряным призером Азиатских игр-2022 в командном виде. Она завоевала три медали на Всемирных летних студенческих играх-2021 и четыре медали на Исламских играх солидарности-2021. Принимала участие в летних Олимпийских играх-2024 в индивидуальном многоборье.