Konina Power осталась в шаге от топ-3 основного этапа турнира с призовым фондом два миллиона долларов

Казахстанская команда Konina Power заняла четвертое место в основном этапе Global Championship по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом два миллиона долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

В решающий игровой день коллектив выиграл две карты и набрал 532 очка, уступив третью строчку лишь из-за одного пункта. Благодаря этому успеху КР заработали 50 000 долларов. При этом участие в финальном этапе за 1,3 миллиона долларов, который состоится в январе, клуб обеспечил себе заранее.

Стоит отметить, что в последний игровой день другая команда из СНГ - NAVI - заработала одну из последних путевок в решающий раунд.

На данный момент за КР играют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Аскар DGR Ахметов, монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.