"Здесь совсем другая игра". Ахмедов перед чемпионским боем рассказал о полученном от Головкина опыте

Казахстанский боксер Али Ахмедов (16-0, 12 КО), который будет драться против эквадорца Карлоса Гонгоры (18-0, 13 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе, в интервью DAZN рассказал, что получает большой опыт от тренировок с Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), сообщают Vesti.kz.

Он отметил, что его соперник - хороший боец. Но он рассчитывает забрать титул.

- Али, в прошлый раз Вы нокаутировали соперника за 44 секунды. Чего нам ожидать в этот раз?

- Это бокс, и мы не знаем, чего ожидать от каждого боя. В прошлый раз получилось так. Будем надеяться, что и в этом бою пойдет все хорошо. Это бокс, я не могу загадывать наперед.

- Вы тренируетесь с GGG. Что значит тренироваться вместе с прославленным чемпионом?

- Это, во-первых, большой опыт. Получать большой опыт от Геннадия - это многого стоит для меня.

- У Вашего соперника была хорошая карьера в любительском боксе. Какие Вы видите различия между вами?

- Он очень хороший боец. И я отношусь к нему с уважением. Но это не любительский бокс, это профессиональный бокс. И здесь совсем другая игра. В пятницу вечером буду показывать лучшую версию себя.

Напомним, интересы Ахмедова представляет GGG Promotions. Его бой станет со-главным на вечере бокса, где Головкин будет проводить рекордную защиту, поставив на кон поединка с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 KO) свои титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

В случае победы Ахмедов станет пятым в истории Казахстана чемпионом мира по боксу. Ранее, помимо Головкина, этих титулов добивались только Василий Жиров, Бейбут Шуменов и Жанат Жакиянов.

Прямая трансляция чемпионских боев Головкина и Ахмедова