"Я видел звездочки". Экс-чемпион мира вспомнил поражение нокаутом от Головкина

Экс-чемпион мира в полусреднем весе британский боксер Келл Брук напомнил о поединке против действующего чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), сообщает TalkSPORT.

Бой между ними состоялся в сентябре 2016 года в Лондоне. Головкин одолел Брука техническим нокаутом в пятом раунде. Британец ради этого боя поднялся из полусреднего в средний дивизион и получил перелом глазницы.

"Моментами я видел звездочки. Было невероятно находиться в ринге с такой суперзвездой, чувствовать его мощь и вес. Головкин - боец старой закалки. Это знают все, кто разбирается в боксе. Он действительно жесткий парень.

Это был отличный опыт - подраться с ним за все его пояса на O2 Arena. Атмосфера на арене была эпичной. Когда мы обменивались ударами, я вправду мог слышать рев фанатов. Я мог чувствовать это на ринге", - сказал Брук.

Напомним, Головкин в декабре должен был провести объединительный бой с обладателем пояса "суперчемпиона" WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Однако из-за коронавируса встречу перенесли на 2022-й. Предварительно, поединок будет организован весной. На кону - титулы IBF и IBO, которыми владеет GGG, а также WBA Super, принадлежащий японцу.