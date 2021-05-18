"Я жажду признания". Чемпион мира согласен на уступки ради боя с Головкиным

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джемалл Чарло (31-0, 22 КО) в очередной раз заявил о готовности провести бой с обладателем титулов IBF и IBO в этом же дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я жажду признания, чтобы меня считали номером один в мире. Хочу драться с лучшими, но это сложно. Моя команда связывалась с такими ребятами, как Головкин, "Канело" и Андраде. Всеми, у кого есть титулы. Очевидно, что я один из самых лучших в дивизионе, и потому меня избегают. Но что поделать. Все, что остается, это продолжать драться и побеждать.

Да, бой с Головкиным - это то, что я хочу, и это тот бой, который можно устроить. Это лишь вопрос времени и условий. Да, мы оба хотим, чтобы все было по-нашему. Но я без проблем согласен стать стороной "В". Согласен на большой ринг, если его затребует та сторона. Захотят бой на их территории - без проблем. Я не буду диктовать условия. Готов драться с любым, кого мне дадут", - цитирует Чарло Boxingscene.com.

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Добавим, что 19 июня в Хьюстоне (штат Техас, США) американцу предстоит провести защиту титула против аргентинца Хуана Монтиэля (22-4-2, 22 КО). В последний раз Чарло боксировал прошлой осенью, победив по очкам украинца Сергея Деревянченко.

Что касается Головкина, то его возвращение ожидается в августе. В качестве соперника назывался бразильский боксер Эскива Фалькао (28-0, 20 КО), серебряный призер Олимпиады-2012.

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