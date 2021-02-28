"Я хочу выиграть "золото". Кункабаев - об Олимпиаде, первом титуле в профи и своем прозвище

Серик Ноян

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о первом титульном бое, об олимпийском "золоте" и четырех волчьих шкурах, полученных в подарок.

Накануне в бою за вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе Кункабаев (3-0, 3КО) победил техническим нокаутом Сервера Эмурлаева (23-2, 8 КО) из России. Соперник казахстанца отказался продолжать бой после шестого раунда.

- Камшыбек, ты уже в третьем бою завоевал свой титул. Это твой первый чемпионский пояс в профи. Такое достижение для тебя открывает новые горизонты?

- Во-первых очень рад тому, что за такое короткое время сделал значительный прогресс в профи. С каждым боем у меня сложные соперники, сам тоже набираю опыт от каждого поединка. Это мой первый чемпионский пояс, очень радуюсь и ощущения непередаваемые. Данный титул дает мне возможность подняться в рейтинге, укрепиться в своем дивизионе и заявить о себе всему миру. Как и любой боксер, я мечтаю о полноценном чемпионском поясе, и шаг за шагом уверенно идем покорять эту высоту.

- Твой соперник когда-то бился за временный чемпионский пояс WBA. Потом взял большую паузу и недавно вышел на ринг снова и выиграл у своего соотечественника в первом же раунде. Такой опытный оппонент тебя ничем не пугал?

- Как говорится, "мастерство не пропьешь". Такой опытный соперник был мне нужен для данного титульного боя. Я выходил на ринг уверенным в своих силах. Недооценка соперника всегда бывает губительна, но я к этому бою подходил очень серьезно. Сервера Эмурлаева я бы назвал матерым волком, все-таки за его плечами 24 боя при 23 победах.

- Ты с каждым раундом начал постепенно наращивать темп и выбрасывал акцентированные тяжелые удары. Когда ты уже начал чувствовать свое преимущество?

- С первого раунда я смог навязать ему свой стиль боя. Нужно было в академическом порядке отработать по корпусу, по голове и заставить его капитулировать. Он отвечал уверенно и держался очень хорошо. План был прост, добиться победы. Спасибо сопернику за хороший бой.

- Ты за шесть месяцев провел три боя и уже успел дойти до титула. Сейчас в рейтинге Boxrec ты приблизился к топ-50 в своем дивизионе. Надеемся, не далек тот день, когда ты будешь биться за полноценный чемпионский пояс?!

- Как я сказал до этого, каждый бой для меня это прогресс и большой опыт. Хочу через 5-6 боев уже биться за основной чемпионский титул. Для этого мне нужно полноценно прочувствовать полных 10 и 12 раундов. В планах найти хороших спарринг-партнеров и провести учебно-тренировочные сборы в США. "Если хочешь быть готовым к войне, всегда держи свой меч острым". Поэтому меня ждет огромная работа и захватывающие этапы карьеры.

- С кем бы ты хотел провести бой в своем весе, кто для тебя интересен и зрелищен, как соперник?

- Мне, конечно, интересны все топовые боксеры моего дивизиона. Потому что конкуренция очень большая. Но особенно могу отметить чемпионов моего веса Майриса Бриедиса, Илунгу Макабу и, конечно же, именитого Юниэля Дортикоса. С этими боксерами были бы отличные и зрелищные бои.

- Твой стиль одежды тоже по-своему особенный. Кто придумал такой имидж?

- Я выхожу на ринг в тулупе из волчьей шкуры, это подарок. В современном языке это шуба, сделанная из четырех шкур арлана (волк). Ринг-анонсеры и журналисты представляют меня как Kamshy или же сокращенно KK. Надеюсь, болельщики сами найдут достойное прозвище. А мой образ в целом ассоциируется с нашим воинским, традиционным казахским колоритом.

- Ты всегда говорил, что завоевать олимпийское "золото" - самая главная миссия в твоей любительской карьере. Готов ли ты к Токио и как себя сейчас чувствуешь физически?

- Конечно. Олимпийское "золото" для меня это наивысшая награда. Я хочу выиграть эту медаль и оставить след в истории своей страны. В профессиональный бокс я перешел, чтобы улучшить свои боксерские навыки перед играми в Токио. Нужно освоить все тонкости современного бокса и выступить на пике своей формы, чтобы быть на голову выше всех своих соперников. Иншалла, я готов и горю желанием!

- Желаем тебе удачи Камшыбек!

- Рахмет!