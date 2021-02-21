"Я хочу "Канело". И все". Ислам после победы нокаутом сделал громкое заявление и снова вызвал на бой Альвареса

Казахстанский 36-летний средневес Канат Ислам (28-0, 22 КО) снова вызвал на бой чемпиона мира по версиям WBC и WBA в суперсреднем весе Сауля "Канело" Альвареса (54-1-2, 36 КО). Он обратился к мексиканцу сразу после победы над эквадорским боксером Джейсоном Миндой (14-4-1, 8 КО) по прозвищу "Палач", которую одержал на вечере бокса в Майами.

- Я долго тренировался перед этим боем. Вернулся к моей семье, вернулся к моей команде. Это был хороший бой с хорошим соперником. Спасибо этому парню, он сильный оппонент. Я готов ко всему. Как я уже говорил, с родился в Китае, живу в Казахстане, я - тюрк, я - мусульманин, как много фанатов у меня может быть. "Канело" должен драться со мной! Рамадан приближается. После Рамадана я вернусь снова.

- Кого ты хочешь в следующем бою?

- Я хочу "Канело". И все.

- Что бы ты сказал "Канело"?

- "Канело", vamos! Давай выходи и подеремся!

Напомним, что во время пресс-конференции перед этим боем Ислам уже обращался к Альваресу, заявив, что у него большая армия поклонников, поэтому бой с ним представляет интерес в качестве бизнеса.

Победу над Миндой Ислам одержал нокаутом в седьмом раунде.

Видео нокаута, или как Канат Ислам вырубил эквадорского "Палача"