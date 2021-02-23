"Я хитрый левша из Казахстана". Джукембаев обратился к болельщикам после подписания контракта с компанией Сондерса и Фьюри

Казахстанец Батыр Джукембаев (18-0, 14 КО), выступающий в первом полусреднем весе, прокомментировал свое сотрудничество с менеджерской компанией MTK Global и Риком Мириджаном, который будет вести его дела. Он призвал болеть за него и пообещал показать отличный бокс.

Дела Джукембаева по-прежнему ведет канадская промоутерская компания Eye of the Tiger Managment, а тренироваться он будет у Мэнни Роблеса, который ранее являлся наставником экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энди Руиса.

"Я рад объединить усилия с Мириджаном и таким крупным брендом, как MTK Global, на следующем этапе моей карьеры. У меня были отличные бои, и теперь я чувствую, что готов продемонстрировать свои навыки на мировой сцене.

Я хитрый левша из Казахстана, у которого 18 побед, 0 поражений и 14 нокаутов, поэтому я обещаю болельщикам захватывающие бои. Болейте за меня, чтобы увидеть отличный бокс.

Я приехал в Америку, чтобы сразиться с лучшими. Я уверен, что с моей командой и MTK Global позади меня мы скоро получим титульный бой", - цитирует спортсмена пресс-релиз менеджерской компании.

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Напомним, MTK Global официально объявила о сотрудничестве с Джукембаевым. С марта 2019 года действует филиал MTK Kazakhstan, который ведет работу со многими казахстанскими боксерами, среди которых Жанкош Тураров (24-0, 17 КО), Виктор Коточигов (12-1, 5 КО), Али Балоев (10-0, 7 КО), Турсынбай Кулахмет (2-0, 1 КО) и Камшыбек Кункабаев (2-0, 2 КО). Самые известные клиенты MTK Global - чемпионы мира из Великобритании Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), владеющий титулом WBC в супертяжах, и обладатель пояса WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО).

Джукембаев все свои бои в профи провел в Канаде. Он владеет титулами WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе. В последний раз выходил на ринг в январе 2020 года, когда в рамках вечера бокса в Монреале одержал победу нокаутом.

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