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Диснейленд в 38 лет, 13 тысяч долларов в коробке, по восемь операций на каждую ногу. Кто будет вести дела Батыра Джукембаева

При всем интересном бэкграунде он крутой менеджер.

Диснейленд в 38 лет, 13 тысяч долларов в коробке, по восемь операций на каждую ногу. Кто будет вести дела Батыра Джукембаева
Рик Мириджан, Хосе Рамирес, Боб Арум. Фото: Boxing Monthly
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Этой зимой в США перебрался важный представитель современного казахстанского профи-бокса Батыр Джукембаев. После переезда он объявил о важных изменениях в команде. И на днях они, наконец, стали известны. Речь шла прежде всего о новом менеджере, который будет вести его дела. За ближайшее будущее казахстанца можно быть спокойными. Рик Мириджан входит в число лучших в своем деле. О специалисте рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Персонаж он довольно интересный. Правда, судьба складывалась сложно, слоями и на грани пропасти. По крайней мере в детстве Мириджан ничего хорошего особо не видел. Растила его мать (Рик - младший из детей). Основной же проблемой детства был дефект ступней.

До четырех лет он не мог ходить. Спасением были восемь операций на каждую ногу. Вместе с матерью он прошел долгий путь, прежде чем в восемь лет не избавился от недуга.

Другим негативным воспоминанием Мириджана является бедность.

"Моя мать просила, занимала и воровала, чтобы у меня было хотя бы что-нибудь. Моя мама заботилась о том, чтобы в этом маленьком мире в нашем доме было много любви. Я использовал талоны на питание в продуктовом магазине (на меня косо смотрели).

Но я не понимал, насколько мы бедны, пока не пошел в среднюю школу. Там я выступал в спортивных командах. И тогда появилось представление, что многие живут иначе. Зато я научился относиться ко всем людям с уважением. Ведь мое окружение было из ребят различных социальных слоев, рас и национальностей".

Ему приходилось продавать сигареты. Хотя сам признается, что не курил, так как знал - мать убьет его за это. Она была жестким человеком в адрес тех, кто пытался как-то подчеркнуть несостоятельность Рика. Полина (так зовут его мать) могла отругать любого, кто смотрел на Мириджана, пока он находился в инвалидной коляске. Доставалось и врачам.

Однако вынужденные шаги в предпринимательстве развивали в нем этот талант, который и помог стать тем, кем он сейчас является. В любом случае семья еще долгое время находилась за чертой бедности. И завершающим актом стало такое воспоминание.

"Я смог попасть в Диснейленд только в возрасте 38 лет. Но зато знал, что если бы я захотел чего-то в жизни, то должен был сделать сам. Сигареты, бейсбольные карточки, покупка и продажа их другим детям. Вы называете это сделкой. Мне же было все равно, что это было".  

В 19 лет он чуть не получил удар. Рик собрал кое-какую сумму. И решил пустить ее на организацию платной вечеринки. В те годы полиция отменяла проведение тусовок без санкций. Мириджан же умудрился получить лицензию.

Он пустил всю сумму на аренду помещения, оборудования и других орграсходов. Но в назначенное время никто не пришел. Даже через полтора часа никого не было. Рик вышел на улицу, сел на ступеньки, обхватил руками лицо, думая о том, что потерял огромную сумму, все свои деньги.

И в этот момент начали собираться люди. Оказалось, что баскетбольная игра в тот вечер завершилась позднее, чем планировал Мириджан. И народ просто не успевал на вечеринку. В итоге он заработал 13 тысяч долларов, которые отнес шокированной матери в коробке из-под обуви. 

В бокс же он пришел после встречи со старым знакомым - тренером по боксу Питером Рамиресом. На тот момент Рик вел кого угодно: от комика до Бейонсе. И только после встречи с Питером он осел в этом виде спорта. Рамирес предложил глянуть на парня, которым являлся Хосе Рамирес (ныне действующий чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе). Возможности для деятельности ему предоставил Боб Арум.

"Рик - тот, кто делает многие вещи возможными. Я очень восхищаюсь им. Думаю, что он настоящий энтузиаст и неутомимый работник, который, на мой взгляд, так же хорош в качестве промоутера, как и в менеджерстве", - отметил Арум. 

Доволен им и Рамирес, считая, что они с ним словно семья.

"Рик честен со мной. Вот что меня привлекло. Он добивается целей. Вместе с ним я узнал о многих закулисных делах в боксе.

Я многим ему обязан. Он заслужил мое уважение. Единственное, он очень активен. Ему следует завязывать иногда ноги. И следует блокировать его номер, так как он в своем порыве может звонить по пять раз в минуту (смеется)".

В общем, Джукембаев попал в руки специалиста, имеющего не только полное представление о продвижении, но и с большими возможностями. На него могут обратить в Top Rank. Главное - это проявить себя с лучшей стороны.

Радует, что казахстанец настроен серьезно. Надеемся, что он не упустит свой шанс.

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Метки:
США Казахстан Джукембаев Батыр

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