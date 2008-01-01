"Я готов ко всему". Соперник Ахмедова по чемпионскому бою мечтает нанести казахстанцу первое поражение в карьере

31-летний боксер Карлос Гонгора (18-0, 13 КО), который станет соперником 25-летнего казахстанца Али Ахмедова (16-0, 12 КО) по бою за вакантный пояс чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO, поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка, сообщают Vesti.kz.

Уроженец Эквадора, проживающий в американском Бостоне, амбициозно заявил, что готов оказать серьезное сопротивление, но при этом признался, что не ждет легкой прогулки.

"Я знаю, что мне придется нелегко с Ахмедовым, и я готов ко всему, что он захочет предложить. Посмотрим, сможет ли он сделать то же самое против меня. Бостон скоро станет свидетелем зарождения своей новой династии чемпионов - моей", - цитирует Гонгору пресс-релиз DAZN.

Напомним, бой Ахмедов - Гонгора состоится в карде вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США), где в главном событии Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО), чемпион мира по версиям IBF и IBO, проведет рекордную 21-ю защиту своих титулов против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО).

Интересы Ахмедова представляет GGG Promotions. Он проводит тренировочный лагерь с самим Головкиным, который отметил готовность своего подопечного.

По казахстанскому времени шоу пройдет утром в субботу 19 декабря. Прямую трансляцию проведут телеканалы Qazaqstan и Qazsport. С полным составом андеркарта можно ознакомиться по этой ссылке.

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