WBO отреагировала на титульный бой непобежденного казахстанца

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Сегодня 22:52

Всемирная боксерская организация (WBO) проанонсировал титульный поединок казахстанца Султана Заурбека (12-0, 8 КО) против Хайтема Лаамуза (17-1, 7 КО) из Мальты, передает корреспондент Vesti.kz.

25-летний Заурбек во второй раз будет защищать титул, который завоевал в июле прошлого года. Противостояние пройдет в Лондоне 15 апреля.

"#FightWeek Непобежденная казахстанская звезда Султан Заурбек (12-0, 8 КО) будет защищать свой титул чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе против опасного претендента Хайтема Лаамуса (17-1, 7 КО) с Мальты. #MTKFightNight вернется 15 апреля", - проинформировал официальный аккаунт организации.

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Метки:
Заурбек Султан WBO


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