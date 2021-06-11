WBC выставит специальный пояс для боя чемпиона мира в весе Головкина

На кону боя чемпиона мира WBC в среднем весе Джермалла Чарло (31-0, 22 КО) будет стоять особенный пояс, передает vringe.com.

Афроамериканец проведет защиту титула 19 июня в Хьюстоне (Техас, США) против Хуана Монтиэля (22-4-2, 22 КО) из Мексики. WBC приготовила для этого события специальный "Пояс свободы".

Все это приурочено к Дню освобождения рабов, который в США более известен как Juneteenth.

Напомним, в этом же весе выступает казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), который является чемпионом мира по версиям IBF и IBO.

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