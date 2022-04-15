WBC удалил Алимханулы из рейтинга перед чемпионским боем

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) потерял место в обновленном рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает корреспондент Vesti.kz.

21 мая Алимханулы вместе с с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО) разыграет титул "временного" чемпиона мира по версии WBO. Это могло привести к решению WBC об исключении казахстанца из своей классификации.

На десятой позиции среди средневесов находится Мейирим Нурсултанов (16-0, 9 КО).

В супертяжелом весе на 19-м месте находится Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО), а в первом тяжелом на 32-й позиции находится Камшыбек Кункабаев (5-0, 4 КО).

В суперсреднем дивизионе соседние места занимают Айдос Ербосынулы (20, 16-0, 11 КО) и Али Ахмедов (21, 18-1, 14 КО).

В первом среднем весе топ-25 замыкает Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО).

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