Всемирный боксёрский совет (WBC) разрешил звёздному мексиканцу Саулю Канело Альваресу (64-3-2, 39 КО) провести титульный бой в полутяжёлом весе против нового чемпиона мира из Шотландии Уилли Хатчинсона (21-2, 14 КО), сообщают Vesti.kz.

Как заявил президент организации Маурисио Сулейман в интервью Sky Sports, на прошедшей конвенции WBC намеренно не стал назначать для британца обязательного претендента, оставив дивизион открытым ради возможного поединка с мексиканцем.

"Если он решит бросить вызов в полутяжёлом весе, такой бой, конечно же, будет одобрен - чемпион против чемпиона. Если же он решит остаться во втором среднем весе, там тоже есть определённые альтернативы", - сказал Сулейман.

7 ноября Хатчинсон победил в реванше британца Джошуа Буатси и завоевал вакантный пояс WBC в категории до 79,4 килограмма. Ранее Альварес уже боксировал в этом дивизионе, победив Сергея Ковалёва и уступив другому россиянину Дмитрию Биволу.

Сам мексиканец в конце октября вернул себе титул чемпиона WBC во втором среднем весе (до 76,2 килограмма), победив по очкам француза камерунского происхождения Кристиана Мбилли после поражения от американца Теренса Кроуфорда и перенесённой операции.