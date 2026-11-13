WBC объявил решение по российским боксёрам

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение сохранить ограничения в отношении российских и белорусских боксёров, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс‑службу организации.

Решение было принято в ходе рабочих заседаний на конвенции WBC, прошедшей в Акапулько (Мексика).

WBC сохранил санкции

Таким образом, российские и белорусские боксеры по‑прежнему исключены из мирового рейтинга и не могут участвовать в соревнованиях под эгидой WBC.

"WBC сохраняет институциональные положения, согласно которым боксеры, представляющие Россию и Белоруссию, остаются вне мирового рейтинга и не участвуют в чемпионатах, санкционированных организацией", - говорится в WBC.

Позиции WBO и WBA

Отметим, что в 2024 году Всемирная боксерская организация (WBO) и Международная боксерская федерация (IBF) сняли санкции с российских боксёров и вернули их в свои рейтинги.

Двумя годами ранее это сделала Всемирная боксерская ассоциация (WBA).