WBC объявил Казахстан местом проведения Конвенции 2022 года

Всемирный боксерский совет (WBC) официально утвердил Казахстан местом проведения своей 60-й ежегодной Конвенции. Заявление сделано на официальном сайте организации.

"Настало время показать миру, что бокс - это спорт единства, который строит мосты мира и гармонии и обязательно принесет самое важное событие в нашем виде спорта в такую ​​прекрасную страну осенью 2022 года.

WBC полностью поддерживает проведение нашего ежегодного съезда в Казахстане сейчас больше, чем когда-либо", - говорится в сообщении.

Напомним, WBC объявила о решении провести съезд в Казахстане в ноябре 2021 года на ежегодной Конвенции в Мексике. Флаг для проведения следующего съезда передал Сауль "Канело" Альварес.