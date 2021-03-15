WBA отстранила судью реванша Гонсалес - Эстрада. Он работал на бое Ахмедова в карде у Головкина

В Далласе (США) состоялся бой-реванш мексиканского чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе до 52,2 килограмма Хуана Франсиско Эстрады (42-3, 28 КО) против обладателя титула WBA Super из Никарагуа Романа Гонсалеса (50-3, 41 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бойцы провели на ринге все 12 раундов, по итогам которых раздельным решением судей победу одержал Эстрада (113-115, 117-111, 115-113), тем самым взяв реванш за поражение в 2012 году.

При этом у болельщиков и специалистов большие вопросы вызвали оценки, выставленные американским рефери венесуэльского происхождения Карлосом Сукре (117-111 в пользу Эстрады). В итоге его отстранили от судейства.

"Мы временно отстраним Карлоса Сукре, пока официальный комитет не оценит его работу в поединке-реванше. Мы дадим судье возможность рассказать о том, что произошло", - заявили в WBA.

Отметим, что Сукре входил в состав судейской коллегии, в которой казахстанец Али Ахмедов был впереди по всем трем карточкам, когда потерпел неожиданное поражение нокаутом от эквадорца Карлоса Гонгоры в 12-раундовом бою, прошедшем в декабре прошлого года в карде у Геннадия Головкина. Это поражение стало первым в карьере для Ахмедова.

В главном же поединке вечера GGG оформил досрочную победу над польским претендентом Камилом Шереметой.