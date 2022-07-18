В офисе Европейского боксерского союза (EBU) в Риме проведены были проведены торги титульного поединка между казахстанцем Жаном Кособуцким (18-0, 17 КО) и Умутом Чамкираном (18-0, 17 КО) из Турции, сообщает boxingscene.com.

Ранее европейская организация официально объявила о бое, а казахстанец рассказал подробности.

"Бой за вакантный титул чемпиона EBU в супертяжелом весе между Умутом Чамкираном и Жаном Кособуцким не имел заинтересованных претендентов, и титул не просто до сих пор вакантен - EBU будет искать двух других претендентов в надежде получить интерес к противостоянию", - говорится в статье.

Добавим, что Кособуцкий в мае выиграл вакантный пояс WBC International, а затем поднялся в рейтинге. Что касается Чамкирана по прозвищу "Анатолийский лев", то он также выходил на ринг в мае, нокаутировав в четвертом раунде чеха Лукаса Вакера (3-2, 2 КО).

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