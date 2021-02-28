Вынес в одну калитку. Обнародована статистика боя Альварес - Йылдырым

Чемпион мира по версиям WBC и WBA во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес (55-1-2, 37 КО) доминировал по всем показателям в бою против турка Авни Йылдырыма (21-3, 12 КО), передает BoxingScene. Обнародованы статистические данные.

Так, общая статистика ударов 168-105 в пользу мексиканца. Он нанес 67 точных ударов - это 47 процентов, против 11 у соперника (десять процентов). Также Альварес - лидер по силовым ударам - 99 против 18.

Видео полного боя. Как Альварес победил Йылдырыма за три раунда и защитил титулы

Напомним, Альварес защитил свои титулы, удосрочив Йылдырыма. В третьем раунде он отправил соперника в нокдаун, а в перерыве угол турецкого боксера отказался от продолжения боя. После этого было объявлено о поединке с чемпионом WBO из Британии Билли Джо Сондерсом, который состоится 8 мая.