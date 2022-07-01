"Вся страна будет биться вместе с Геной". Илья Ильин высказался о трилогии с "Канело"

Известный казахстанский штангист Илья Ильин верит в победу Геннадия Головкина над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом в трилогии. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz.

Ильин отметил, что вместе с GGG в ринге будет биться вся страна. Напомним, что этот бой состоится в Лас-Вегасе (Невада, США) 17 сентября.

"У нас есть чат, там был небольшой ролик, где Геннадий говорит: "Мы покажем грамотное шоу, чтобы всем понравилось". И я написал, что вся страна будет там биться с Геной вместе на ринге. Это правда. Мы будем с ним биться на ринге вместе. Верю в его победу! Вполне можно сейчас победить. Дай Всевышний сил Геннадию. И пусть будет хорошая борьба, красивая. Они - профессионалы. Они - короли ринга. Они сделают все, что надо, мне кажется.

Последние раунды там будет месиво, мне кажется. В какой-то момент включится уличный, пацанский бокс, потому что нужно выигрывать. Сначала суперпрофессионализм будет, а потом, наверное, будет рамс жесткий. Но это и есть суперматч", - прокомментировал Ильин.

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