"Всем пофиг". Лукас высказалась о внимании к своему контенту

©instagram.com/angelina_lukas1997
Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 16:19

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас высказалась о небольшом внимании к видео своего спарринга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Так понимаю, всем пофиг на спарринги. Все ждут фото в купальнике. Если ждешь, отправляй огонек и завтра закину", - написала она в сторис своего Instagram.

Отметим, что видео спарринга за несколько часов набрало менее двух тысяч лайков и свыше сотни комментариев.

Напомним, в декабре 2021-го Лукас дебютировала на профи-ринге, победив решением украинку Светлану Василевскую. А в мае этого года неудачно выступила на женском чемпионате мира по боксу в Стамбуле, где проиграла в первом же бою.

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Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс Девушки в спорте

Бокс Профи-бокс
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Сегодня 16:19
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