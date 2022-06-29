"Всем пофиг". Лукас высказалась о внимании к своему контенту

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас высказалась о небольшом внимании к видео своего спарринга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Так понимаю, всем пофиг на спарринги. Все ждут фото в купальнике. Если ждешь, отправляй огонек и завтра закину", - написала она в сторис своего Instagram.

Отметим, что видео спарринга за несколько часов набрало менее двух тысяч лайков и свыше сотни комментариев.

Напомним, в декабре 2021-го Лукас дебютировала на профи-ринге, победив решением украинку Светлану Василевскую. А в мае этого года неудачно выступила на женском чемпионате мира по боксу в Стамбуле, где проиграла в первом же бою.