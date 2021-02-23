"Возможно, у нас есть новый GGG". Американский менеджер высказался о сотрудничестве с Джукембаевым

Американский менеджер Рик Мириджан прокомментировал подписание контракта с казахстанцем Батыром Джукембаевым (18-0, 14 КО), сообщают Vesti.kz. Он отметил, что этот боксер может стать новым GGG.

"Батыр долго оставался незамеченным, но при показателе 18-0 с 14 нокаутами и попаданием в топ-10 в весе до 140 фунтов пришло его время для большой сцены.

Сейчас он живет в США, тренируется с тренером Мэнни Роблесом, имеет MTK Global в качестве его советников. Я с нетерпением жду возможности поработать со всеми ними, а также с Камиллой и Eye of The Tiger, которые развили его и проделали невероятную работу для того, чтобы обеспечить ему несколько больших боев в ближайшее время. Возможно, у нас есть новый GGG", - цитирует Мириджана пресс-релиз менеджерской компании MTK Global, которая объявила о сотрудничестве с казахстанцем.

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Отметим, что Мириджан руководит карьерой чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса и молодого проспекта Верджила Ортиса.

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