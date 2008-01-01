Видеоблогер предложил Конору МакГрегору 50 миллионов долларов за бой

Известный видеоблогер Джейк Пол предложил ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору МакГрегору гарантированный гонорар в 50 миллионов долларов за очный бой.

При этом YouTube-блогер огласил условия поединка: он должен быть по правилам бокса и состоять из восьми раундов по три минуты, в весовой категории до 84 килограммов, с использованием перчаток на десять унций. Бой должен состояться в течение 180 дней после подписания соглашения.

Недавно Пол был участником одного из боев перед выставочным поединком Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего, прошедшего в Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" 29 ноября. Во втором раунде Пол нокаутировал бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейта Робинсона, после чего бросил вызов Конору.

Сам МакГрегор в 2017 году по правилам бокса провел поединок против американца Флойда Мейвезера и проиграл техническим нокаутом в десятом раунде. 20 февраля 2021 года Мейвезер проведет бой против Логана Пола, который является старшим братом Джейка Пола.