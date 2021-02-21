Видео полного боя Каната Ислама против эквадорского "Палача"

Для казахстанца этот бой стал первым с октября 2019 года.

Фото: instagram.com/islamkanatqazaq
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21 февраля 17:10

Предлагаем вашему вниманию видео полного боя Каната Ислама (28-0, 22 КО), в котором он одержал досрочную победу над эквадорским боксером Джейсоном Миндой (14-4-1, 8 КО) по прозвищу "Палач". 

Бой прошел в Майами (США) и был рассчитан на десять раундов, но завершился в седьмом, когда казахстанский средневес нокаутировал соперника. 

Напомним, для Ислама этот бой стал первым с октября 2019 года, когда он в Алматы защитил титул WBO International в среднем весе. Минда же в предыдущем своем бою в ноябре прошлого года проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде мексиканцу Хулио Сесару Чавесу-младшему (52-5-1, 34 КО).

После боя Ислам сделал громкое заявление и снова вызвал на бой Альвареса, сказав: "Я хочу "Канело". И все".

Стали известны даты следующих боев Каната Ислама

Метки:
США Ислам Канат Профессиональный бокс
Бокс Профи-бокс
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21 февраля 17:10
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