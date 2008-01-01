Видео полного боя, или как "Канело" избил Смита и завоевал три титула

Представляем вашему вниманию видео полного боя между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (54-1-2, 36 KO) и британцем Каллумом Смитом (27-1, 19 KO).

Их поединок состоялся утром 21 декабря на стадионе Alamodome в Сан-Антонио (штат Техас, США). На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и WBC, а также пояс The Ring во втором среднем весе.

Боксеры прошли всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу "Канело" - 119-109, 119-109 и 117-111.

После победы Альварес заявил, что согласен провести третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), который накануне успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в средней категории.