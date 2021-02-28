Видео полного боя. Как Альварес победил Йылдырыма за три раунда и защитил титулы

Предлагаем вашему вниманию видео полного боя, в котором мексиканец Сауль Альварес победил Авни Йылдырыма и защитил свои титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBA (Super) и WBC.

Поединок стал главным на вечере бокса в Майами (Флорида, США) и завершился после третьего раунда. "Канело" отправил своего соперника в нокдаун, тот дождался перерыва и отказался от продолжения борьбы.

После этого в ринге было объявлено об объединительном бое за три титула во втором среднем весе с чемпионом WBO из Британии Билли Джо Сондерсом, который состоится 8 мая.

Хочу, чтобы люди, говоря о боксе, вспоминали "Канело" - Альварес о предстоящем бое с Сондерсом