Видео полного боя. Как Альварес победил Йылдырыма за три раунда и защитил титулы

Его соперник очень быстро сдался.

Фото: Matchroom Boxing©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 11:28

Предлагаем вашему вниманию видео полного боя, в котором мексиканец Сауль Альварес победил Авни Йылдырыма и защитил свои титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBA (Super) и WBC.

Поединок стал главным на вечере бокса в Майами (Флорида, США) и завершился после третьего раунда. "Канело" отправил своего соперника в нокдаун, тот дождался перерыва и отказался от продолжения борьбы.

После этого в ринге было объявлено об объединительном бое за три титула во втором среднем весе с чемпионом WBO из Британии Билли Джо Сондерсом, который состоится 8 мая. 

Хочу, чтобы люди, говоря о боксе, вспоминали "Канело" - Альварес о предстоящем бое с Сондерсом

Метки:
Альварес Сауль Профессиональный бокс WBA WBC
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 11:28
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