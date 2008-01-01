Видео нокаута, или как Али Ахмедов сенсационно проиграл бой за титул чемпиона мира

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16-1, 12 КО) потерпел первое поражение в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) Ахмедов встречался с эквадорцем Карлосом Гонгорой (19-0, 14 КО). На кону стоял вакантный титул чемпиона мира по версии IBO.

Развязка наступила в заключительном, 12 раунде. Сначала Ахмедов оказался в нокдауне, но сумел подняться и продолжить бой. Но затем Гонгора отправил казахстанца в нокаут и завоевал титул, став первым чемпионом мира из Эквадора.

Таким образом, Ахмедов потерпел первое поражение в карьере при 16 победах. Гонгора же остался непобежденным и довел рэкорд до 19-0.