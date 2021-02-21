Видео мексиканских разборок: Вальдес вырубил Берчельта и отобрал у него титул чемпиона WBC

Мексиканский боксер Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) стал новым чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отобрал пояс у своего соотечественника Мигеля Берчельта (37-2, 33 КО), которого нокаутировал.

Бой состоялся на шоу в Лас-Вегасе. Вальдес отправлял Берчельта в нокдаун в четвертом и девятом раундах. А в десятом раунде мексиканец нокаутировал соотечественника жестким хуком слева.

29-летний Берчельт проиграл во второй раз в карьере, причем во второй раз - досрочно. Он лишился чемпионского пояса, которым владел с 2017 года. 30-летний Вальдес же выиграл 29-й бой в карьере - третий во втором полулегком весе.