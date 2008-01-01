Видео четырех нокдаунов, или как Головкин нокаутировал Шеремету в бою за два титула

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) досрочно победил претендента из Польши Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился после седьмого, когда угол Шереметы отказался от продолжения. До этого поляк четыре раза побывал в нокдауне (в первом, втором, четвертом и седьмом раундах). Тем самым Головкин одержал победу техническим нокаутом.

Таким образом, Головкин в 21-й раз успешно защитил титул и побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса. До этого боя у обоих было по 20 победных боев в статусе чемпиона - это рекорд дивизиона. Американец сделал это в период с 1995 по 2005 год, а GGG для повторения этого достижения потребовалось на два года меньше (2010-2018).

Для Шереметы это поражение стало первым в карьере.