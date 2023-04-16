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Видео боев, или как казахстанские боксеры удосрочили соперников в США

Видео боев, или как казахстанские боксеры удосрочили соперников в США
©Suleimen Promotions

Vesti.kz предлагают вашему вниманию видео победных боев казахстанских боксеров на вечере бокса в Помоне (Калифорния, США).

Абильхан Аманкул одержал третью победу на профессиональном ринге. Его соперником стал опытный мексиканец Даниэль Эчеверриа. Поединок прошел во втором среднем весе. Казахстанец нокаутировал соперника уже в третьем раунде. 

Бек Нурмаганбет выиграл девятый бой в профи, тоже нокаутом. Его соперником стал Эбер Рондон из Венесуэлы. Бой прошел во втором среднем весе. Нурмаганбет удосрочил оппонента в первом раунде. 

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Метки:
Аманкул Абильхан Нурмаганбет Бек Профессиональный бокс

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