Видео боев, или как казахстанские боксеры удосрочили соперников в США

Vesti.kz предлагают вашему вниманию видео победных боев казахстанских боксеров на вечере бокса в Помоне (Калифорния, США).

Абильхан Аманкул одержал третью победу на профессиональном ринге. Его соперником стал опытный мексиканец Даниэль Эчеверриа. Поединок прошел во втором среднем весе. Казахстанец нокаутировал соперника уже в третьем раунде.

Бек Нурмаганбет выиграл девятый бой в профи, тоже нокаутом. Его соперником стал Эбер Рондон из Венесуэлы. Бой прошел во втором среднем весе. Нурмаганбет удосрочил оппонента в первом раунде.

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