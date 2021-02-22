В Великобритании пожар. Принципиальный соперник Елеусинова уступил в титульном бою и сам расчистил дорогу казахстанцу

Роман Кушпелев

Развитие карьер казахстанца Данияра Елеусинова и британца Джоша Келли бразильское - они тесно переплетаются с Олимпиады-2016 в Рио. В силу некоторых условий и фактов их соперничество приобрело принципиальный характер. И до прошедших выходных оба рассматривались в качестве главных проспектов полусреднего веса.

Теперь же расклад сил поменялся, и Келли растерял позиции. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Сейчас Елеусинов имеет гандикап, который стал довольно неожиданным подарком. Келли ведь быстрее адаптировался к профи, обрел свой стиль. Плюс ко всему навыки вышли на новый уровень (если сравнивать с периодом в любителях).

И на старте он оказался на "полкорпуса" впереди олимпийского чемпиона. Дополнительные двери открывал факт того, что он - одна из главных надежд Великобритании в этой весовой категории. К тому же дела его ведет Эдди Хирн, а это существенный бонус.

Ведь Елеусинов также сотрудничает с Хирном (к слову, у промоутера довольно сложная задача. Ему предстоит сбалансированно распределить свои возможности в продвижении и Джоша, и Данияра). И на родине Джоша неодобрительно восприняли новость о контракте. Все-таки кровоточат раны после Олимпийских игр. Да и в целом перспектив у Елеусинова больше. Правда ревность не должна быть таких масштабов.

Да, Келли уступает в плане базового набора навыков и теоретически возможных титулов. Однако он уже не тот неокрепший боец, которым был в Рио. Он атлетичный. Имеет прекрасные рефлексы, необычный стиль, удар и скорость. Есть все, чтобы стать чемпионом.

Как бы то ни было, эффект соперничества присутствовал. И в большей мере данная инициатива исходила от Джоша Келли. Он неоднократно говорил, что мечтает сразиться с Елеусиновым, поквитаться с ним, а также выяснить, кто сейчас круче.

Момент, по всей видимости, оттянется теперь. Британец растерял свои небольшие преимущества в темпах, откатился назад. Поспособствовал этому чемпион Европы по версии EBU в полусреднем весе россиянин Давид Аванесян.

В недавнем бою он в шестом раунде вынудил угол британца выкинуть полотенце. При этом нельзя сказать, что поединок был в одни ворота. Нет. Келли также имел несколько красивых моментов, отлично работал джебом. Аванесян иногда не успевал по скорости.

Может, сказался простой. Однако это не должно быть отговоркой. Келли ведь был без проверки на высоком уровне. И будет печально, если поединок с Давидом - его реальное качество. Джош немного изменил свой стиль, решил работать немного по-иному. В итоге Аванесян подстроился, ловил на контрах, вынуждал идти в размен - в Великобритании пожар...

Как бы то ни было, поражение откатывает его назад. Елеусинову этот поединок не нужен был раньше, а сейчас и подавно. Британцу придется отыгрывать позиции, доказывать, что он все-таки чего-то стоит (а это так, но важно показать теперь это в ринге). Пока же его погоня за титулами останавливается на время.

Елеусинов же спокойно продолжает двигаться дальше. Впереди важные бои, контрольные рубежи. Безусловно, что может его путь еще пересечься с Джошуа. Правда, теперь уже, скорее всего, только в титульных боях и не в ближайшие года два. Келли сам расчистил путь нашему чемпиону.

А начиналось все вот с этого.