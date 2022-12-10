Вечер бокса в Астане пополнился боем за титул от WBC, возвращением казахстанца и скандального американца

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Сегодня 22:35
©Eye Of The Tiger Managment

16 декабря на "Барыс Арене" в Астане состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого, станет бой Ельшата Ныгметоллы (17-0-1, 5 КО) с филиппинцем Ренцом Розиа (17-9-1, 9 КО) за вакантный титул WBC International Silver в легчайшем дивизионе., передает корреспондент Vesti.kz

Как информирует BoxRec.com, в одном из поединков шоу состоится противостояние американки Росалинды Родригес (13-0, 3 КО) с Деборой Ванесой Гомес (8-8-2, 1 КО) из Аргентины. На кону будет стоять пояс WBC International в легчайшем весе.

Также, в рамках события все-таки дебютирует в Казахстане и скандальный американец Джаред Миллер, который сразится с аргентинцем Максимиллиано Алехандро Созой (10-2, 5 КО). Помимо этого, в андеркарде состоится возвращение Абылайхана Хусаинова, не выступавшего с начала 2020 года.

 

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Метки:
Профессиональный бокс WBC

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