"В любое время". Алимханулы пообещал уронить Канело

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Сегодня 07:27
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) ответил на вопрос о возможном поединке с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом (58-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Алимханулы дал ответ в сторис своего Instagram.

"Когда бой с Канело?", - спросил подписчик. Алимханулы ответил на это так: "Очень много вопросов про Канело. С ним мы готовы встретиться в любое время. Я готов и в плане тактики, и техники. Даст бог, если придет время, то и бой с ним не так далеко. Как и фанаты, я тоже жду этого дня с нетерпением. Даст бог за раунд три раза его уроним!", - написал Алимханулы.

Напомним, в сентябре прошлого года в своем последнем бою Альварес победил в трилогии против Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

Напомним, что Алимханулы в качестве чемпиона мира по версии WBO в среднем весе обязан провести защиту титула с британцем Лиамом Смитом. 22 февраля WBO обязала стороны соглашения начать переговоры по вопросу организации боя. Сторонам предоставляется 20 дней на достижение согласия.

Алимханулы последний раз на ринг поднимался в ноябре прошлого года, когда судейским решением выиграл у британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО) - 116-112 дважды и 118-110, тем самым успешно проведя первую защиту титула по линии WBO.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Альварес Сауль Профессиональный бокс

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