"Устроим хорошее шоу". Турсынбай Кулахмет анонсировал свой бой

Казахстанский боксер первого среднего веса Турсынбай Кулахмет (2-0, 1 KO) пообещал устроить хорошее шоу в своем третьем бою в профи, передают Vesti.kz.

Ранее MTK Kazakhstan объявила, что экс-лидер сборной Казахстана вернется на ринг 3-го апреля в Дубае (ОАЭ) против Хебера Рондона (20-0, 13 KO) из Венесуэлы. На кону будет стоять пояс казахстанца WBC International, который он завоевал уже в своем втором поединке.

"Привет, друзья. Следующий бой состоится 3 апреля в Дубае против соперника из Венесуэлы. Ждите боя, мы устроим хорошее шоу", - анонсировал боксер в своем Instagram.

Напомним, Кулахмет является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.

Титул WBC во втором бою. Из призера ЧМ по боксу Кулахмета делают суперзвезду?