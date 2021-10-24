Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик ожидает боя с обладателем титула WBC в этом весе Тайсоном Фьюри и уверен в том, что может одержать над ним победу. Его слова приводит Allboxing.Ru.

Перед этим Усику предстоит весной следующего года провести матч-реванш с экс-чемпионом Энтони Джошуа, которого он победил в сентябре этого года, и до объединительного боя он считает преждевременными заявления Фьюри о том, что британец - король супертяжелого веса.

"Да, конечно, я считаю, что это большой бой, - сказал Усик о бое против Фьюри в интервью The Sun. - Я считаю его очень хорошим бойцом, хорошим атлетом, он много говорит, язык у него подвешен. Он утверждает, что он сильнейший из сильнейших, но так думает только он. Вот что я могу сказать о нем".

"Перед моим боем против Джошуа все говорили, что у меня нет ни единого шанса победить и побить Джошуа, - напомнил украинец. - Я слышал подобное на протяжении всей своей карьеры, но я способен победить Фьюри, потому что я не хвастаюсь тем, что могу избить и победить любого боксера в мире, а просто иду в зал и делаю свою работу".

"Я упорно тренируюсь, много работаю, вкладываю в это все свои силы, - добавил Усик. - Я не пытаюсь выставлять себя королем вселенной. Я делаю то, что должен делать. Я сконцентрирован, сосредоточен и добиваюсь результата, соответствующего затраченным усилиям".

Усик не стал подробно комментировать и оценивать стиль Фьюри.

"Я не могу много сказать о его стиле, потому что у каждого боксера свой стиль, соответствующий его способностям и склонностям. Поэтому, на мой взгляд, главное, что его стиль приносит ему победы. Это самое главное. Кому-то он нравится, кому-то нет, но он приносит успех", - сказал Усик.

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