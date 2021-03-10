Уроженка Казахстана Кристина Хаммер показала фото в бикини

30-летняя уроженка Казахстана Кристина Хаммер (26-1, 12 КО) опубликовала откровенное фото в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Instagram Stories она выложила снимок в бикини:

Напомним, в декабре Хаммер завоевала титул чемпионки мира от IBF и "временный" пояс WBC. В профи она выступает в рамках второго среднего веса - до 76,2 килограмма.

В дальнейшем она заявила, что уходит из профи ради сборной Германии, чтобы в ее составе выступить на Олимпиаде в Токио, которая состоится летом этого года. Кристина будет соревноваться в весовой категории до 75 килограммов.

Хаммер родилась в поселке Новодолинка в Карагандинской области. В раннем детстве вместе с родителями эмигрировала в Германию. В профи перешла в 2009 году. Сейчас проживает в Дортмунде.